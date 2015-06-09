Аппарат гордумы Екатеринбурга обойдется бюджету в 103 миллионаСегодня в 12:50
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92 миллиона уйдет на зарплаты.
Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы утвердила во втором чтении проект бюджета уральской столицы на 2017 год.
Как пояснил "Уралинформбюро" зампред комиссии Александр Косинцев, изменять объемы доходов и расходов документа на этом собрании народные избранники не имели права, но могли подкорректировать конкретные статьи, перекинув деньги с одной на другую. Однако предложений от прочих комиссий не поступило, поэтому проект не претерпел изменений.
Доходы бюджета Екатеринбурга запланированы на уровне 33,2 миллиарда рублей, расходы – 34,1 миллиарда.
В числе прочего утверждены затраты и на аппарат думы. В 2017 году они составят 103 миллиона рублей, 92 из которых пойдут на зарплату сотрудников аппарата. При этом кошельки депутатов пополнятся за год на 5 миллионов рублей.
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