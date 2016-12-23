Пилотный проект завершен.

Ханты-Мансийский банк в Нижневартовске завершил пилотный проект по переводу предприятий и организаций на зарплатные проекты на базе национальной платежной системы "Мир".

По словам начальника управления корпоративных продаж Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Светланы Негановой, финучреждение одним из первых в регионе довело до логического завершения всю работу - от эмиссии карт до перечисления на них заработной платы.

Сотрудниками филиала была проделана колоссальная работа по заключению новых зарплатных договоров с работодателями, эмиссии и выдаче карт "Мир" работникам предприятий-партнеров. Также были отработаны алгоритмы перечисления денежных средств на карточные счета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ханты-Мансийского банка.

Следует отметить, что POS-терминальное оборудование в торгово-сервисной сети, банкоматы и информационно-платежные киоски Ханты-Мансийского банка уже принимают карты "Мир".

Кроме Нижневартовска, работа по внедрению зарплатных карт на базе платежной системы "Мир" ведется еще более чем с 450 бюджетными компаниями Югры, Ямала и Тюменской области.