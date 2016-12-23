×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ханты-Мансийский банк провозгласил "Мир" в НижневартовскеСегодня в 12:26

  • Текст

Пилотный проект завершен.

Ханты-Мансийский банк в Нижневартовске завершил пилотный проект по переводу предприятий и организаций на зарплатные проекты на базе национальной платежной системы "Мир".

По словам начальника управления корпоративных продаж Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Светланы Негановой, финучреждение одним из первых в регионе довело до логического завершения всю работу - от эмиссии карт до перечисления на них заработной платы.

Сотрудниками филиала была проделана колоссальная работа по заключению новых зарплатных договоров с работодателями, эмиссии и выдаче карт "Мир" работникам предприятий-партнеров. Также были отработаны алгоритмы перечисления денежных средств на карточные счета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ханты-Мансийского банка.

Следует отметить, что POS-терминальное оборудование в торгово-сервисной сети, банкоматы и информационно-платежные киоски Ханты-Мансийского банка уже принимают карты "Мир".

Кроме Нижневартовска, работа по внедрению зарплатных карт на базе платежной системы "Мир" ведется еще более чем с 450 бюджетными компаниями Югры, Ямала и Тюменской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus