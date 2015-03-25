Неналоговые платежи россиян перепишутСегодня в 16:21
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Чтобы президент был в курсе.
К июню 2017 года в России появится реестр неналоговых платежей граждан. Это будет сделано для того, чтобы федеральные власти понимали, чем живут регионы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря 2016 года.
"Сейчас я в курсе, что происходит, но без подробностей", - отметил глава государства.
В реестре будут перечислены все сборы с жителей каждого субъекта РФ, например, взносы на капремонт жилых зданий, плата за парковку, медицинские и образовательные услуги, тарифы, передает "Уралинформбюро".
Главным способом сдерживания роста тарифов президент назвал понижение инфляции - в планах "фантастические" 4%.
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