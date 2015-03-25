Чтобы президент был в курсе.

К июню 2017 года в России появится реестр неналоговых платежей граждан. Это будет сделано для того, чтобы федеральные власти понимали, чем живут регионы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря 2016 года.

"Сейчас я в курсе, что происходит, но без подробностей", - отметил глава государства.

В реестре будут перечислены все сборы с жителей каждого субъекта РФ, например, взносы на капремонт жилых зданий, плата за парковку, медицинские и образовательные услуги, тарифы, передает "Уралинформбюро".

Главным способом сдерживания роста тарифов президент назвал понижение инфляции - в планах "фантастические" 4%.