Москва не дала Среднему Уралу денег на ЧМ-2018Сегодня в 10:38
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И ремонт дворов.
Свердловская область в 2017 году получит из федерального бюджета 14,4 миллиарда рублей в виде межбюджетных трансфертов – на 2,1 миллиарда больше, чем в нынешнем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.
До 1,241 миллиарда рублей увеличился объем дотаций на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда бюджетникам (в 2016 году Москва выделила Среднему Уралу 834,6 миллиона), передает "Уралинформбюро".
Прибавилось и субвенций - денег, выделяемых на финансирование определенных статей. На 642 миллиона рублей (до 2,6 миллиарда) увеличится помощь федеральной казны в оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, на 80 миллионов (до 520 миллионов рублей) – в осуществлении отдельных полномочий в области лесных отношений, на 76 миллионов (до 1,6 миллиарда) – в организации социальных выплат безработным.
Однако по ряду направлений Москва, напротив, сократила поддержку. "В 2017 году Федерация выделит нам консолидированную субсидию на отдельные мероприятия госпрограммы "Развитие здравоохранения" в размере 178,5 миллиона рублей. Для справки скажу, что в 2016 году было на 44 миллиона меньше. Вот только за прошлый период в область дополнительно перечисляли крупные межбюджетные трансферты (почти 2 миллиарда рублей), предназначенные на закупку различных препаратов, в том числе для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Но сейчас столь значительных поступлений я не обнаружил", - пишет А.Альшевских.
Помимо этого парламентарий отмечает отсутствие субсидий по программе "Развитие физкультуры и спорта" - в 2016-м же году Свердловской области дали 309 миллионов рублей (в частности, закупалось оборудование для ДЮСШ и училищ олимпийского резерва).
Также Федерация не выделила средств Екатеринбургу на подготовку к ЧМ-2018. В нынешнем году Москва на 114 миллионов рублей профинансировала реконструкцию тренировочных площадок на улице Комвузовской, на стадионах "Калининец" и "Химмаш".
Примечательна ситуация с благоустройством дворов. "В Интернете и на телеканалах широко разрекламировали, что в 2017 году Правительство РФ направит 20 миллиардов рублей в регионы на благоустройство придомовых территорий. Вот только федеральные власти не стали учитывать 13 территорий-доноров (Свердловская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург…) Дескать, сильные сами справятся", - сетует А.Альшевских. Однако, подчеркивает он, посыпать голову пеплом рано – деньги на это направление выделяются по программе софинасирования и, вероятно, некоторые субъекты не смогут подтвердить свою долю участия. Соответственно "дворовые" миллиарды будут перераспределяться, и часть средств вполне может перепасть Свердловской области.
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