В вопросе бюджета.

Депутаты Качканарской гордумы 26 декабря предпримут очередную попытку утвердить муниципальный бюджет на 2017 год. Предыдущие заседания по бюджету не увенчались успехом – во втором, окончательном, чтении проект не получил поддержку народных избранников из-за своей "сырости".

Особое неудовольствие депутатов вызвало нежелание мэрии выделять деньги на нужды горожан. Причем речь шла о сравнительно небольшой сумме – порядка 1 миллиона рублей. "Там, к примеру, на 69 000 кровати в детский сад купить, где-то поменять окна, а Сергей Набоких (Глава Качканарского ГО – прим.ред.) нас не слышит", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Юрий Подобедов.

Согласительные комиссии дали результат лишь наполовину – порядка 500 тысяч рублей народным избранникам удалось "отбить". Но по оставшимся деньгам ситуация пока остается спорной.

Причем куда большая сумма, может лечь грузом на городской бюджет, из-за действий самих чиновников. Так, ремонт дорог в Качканаре в 2016 году проводился по проектно-сметной документации, не получившей одобрение госэкспертизы. По этой причине областное министерство транспорта не подписало соглашение о выделении в 2017 году межбюджетного трансферта в 20 миллионов рублей. Соответственно, платить подрядчику городу придется из собственного кармана.

Кроме того областной минфин посчитал, что ранее выделенные 5,7 миллиона рублей были использованы не по целевому назначению. Если мэрия не сумеет оправдаться, деньги придется вернуть. Но в проекте бюджета, отвергнутом ранее депутатами, средств на это "оптимистично" предусмотрено не было.

В каком виде сегодня предстанет главный финансовый документ Качканара, народные избранники прогнозировать не берутся. "Надеюсь, что в администрации возобладает здравый смысл, и мы сумеем сегодня договориться", - заявил спикер думы Геннадий Русских.