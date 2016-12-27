Для малого бизнеса.

В банке "Открытие" подведены итоги конкурса среди менеджеров филиальной сети по обслуживанию субъектов малого бизнеса и предпринимательства,

В Ханты-Мансийском банке (Западно-Сибирский филиал банка "Открытие") звание "Лучший менеджер 2016" завоевала руководитель группы микробизнеса дирекции в Ханты-Мансийске Ксения Шкурденко. Почетный диплом и ценный приз ей вручил заместитель управляющего Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Александр Дарданов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

"В конце года принято подводить итоги, поощрять сотрудников, добившихся наилучших показателей в профессиональной деятельности. В направлении работы с малым бизнесом и предпринимателями лучшим специалистом признана Ксения Шкурденко, которая в течение 2016 года добилась максимальных качественных показателей продаж – средних остатков на активных счетах клиентов", - отметил А.Дарданов, пожелав ей не останавливаться на достигнутом.