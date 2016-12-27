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Югорский рыбзавод разместит в Ханты-Мансийском банке 235 миллионов09 января в 11:35

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На полгода.

Дирекция Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский банк) победила в открытом аукционе по размещению средств Югорского рыбоводного завода. 235 миллионов рублей будут храниться в финучреждении 181 день, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кредитной организации.

Югорский рыбзавод является компанией со 100% госучастием в лице департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры.

"Победа в этом конкурсе – очередное подтверждение высокого авторитета и деловой репутации нашего банка", – отметил управляющий Западно-Сибирского филиала, директор по корпоративному бизнесу Банка "ФК Открытие" Виталий Мосунов. По его словам, финучреждение активно участвует в открытых аукционах, проводимых производственно-промышленными предприятиями, коммерческими организациями, муниципальными образованиями, субъектами федерации.

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