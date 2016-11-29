×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Трамп озолотил российских миллиардеровСегодня в 08:57

  • Текст

Их капитал вырос на 29 миллиардов долларов.

Российские миллиардеры разбогатели после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Их состояние в среднем выросло на 7,1%, передает "Уралинформбюро".

Эксперты Forbes связывают это с укреплением рубля и повышением стоимости ценных бумаг РФ.

Так, активы главы правления НОВАТЭК Леонида Михельсона "потяжелели" на 1,9 миллиарда долларов, составив 18,2 миллиарда.

Состояние руководителя совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова выросло на 1,6 миллиарда долларов, а председателя НЛМК Владимира Лисина - на 1,4 миллиарда.

В общей сложности российские миллиардеры разбогатели на 29 миллиардов долларов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus