Их капитал вырос на 29 миллиардов долларов.

Российские миллиардеры разбогатели после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Их состояние в среднем выросло на 7,1%, передает "Уралинформбюро".

Эксперты Forbes связывают это с укреплением рубля и повышением стоимости ценных бумаг РФ.

Так, активы главы правления НОВАТЭК Леонида Михельсона "потяжелели" на 1,9 миллиарда долларов, составив 18,2 миллиарда.

Состояние руководителя совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова выросло на 1,6 миллиарда долларов, а председателя НЛМК Владимира Лисина - на 1,4 миллиарда.

В общей сложности российские миллиардеры разбогатели на 29 миллиардов долларов.