Трамп озолотил российских миллиардеровСегодня в 08:57
- Текст
Их капитал вырос на 29 миллиардов долларов.
Российские миллиардеры разбогатели после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Их состояние в среднем выросло на 7,1%, передает "Уралинформбюро".
Эксперты Forbes связывают это с укреплением рубля и повышением стоимости ценных бумаг РФ.
Так, активы главы правления НОВАТЭК Леонида Михельсона "потяжелели" на 1,9 миллиарда долларов, составив 18,2 миллиарда.
Состояние руководителя совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова выросло на 1,6 миллиарда долларов, а председателя НЛМК Владимира Лисина - на 1,4 миллиарда.
В общей сложности российские миллиардеры разбогатели на 29 миллиардов долларов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
-
29 ноября 2016 в 13:32
Михельсон запасается газом
Для проекта "Ямал СПГ".06 июня 2016 в 12:02
Предприятие Группы ММК увеличило отгрузку продукции
Прибыль превзошла ожидания.26 февраля 2014 в 11:35
Центр нефтяной науки "НОВАТЭК" в Тюмени получил новый дом
Завершён переезд в современный корпус.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.