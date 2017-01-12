Осталось на донышке.

На 1 января 2017 года совокупный объем Резервного фонда РФ составил 972,13 миллиарда рублей - это эквивалентно 16,03 миллиарда долларов. Такие цифры озвучил Минфин.

За год российская "кубышка" на черный день похудела в 3,7 раза. Только в декабре из нее выгребли 966,9 миллиарда рублей, чтобы залатать дыру в федеральном бюджете.

По прогнозам экспертов, Россия "доест" остатки Резервного фонда уже в 2017 году и затем примется за средства Фонда национального благосостояния. В последнем на 1 января текущего года было припасено 4,36 триллиона рублей, передает "Уралинформбюро".