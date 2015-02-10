96% кандидатов в банкроты получили отказ11 января в 11:33
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От долгов никуда не деться.
Россияне - потенциальные банкроты к концу 2016 года задолжали банкам 15,5 миллиарда рублей. Основную часть таких заемщиков составляют клиенты Сбербанка, ВТБ24 и "Русского стандарта", сообщают "Известия" со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ). Половину общей суммы накопили те, на ком висит свыше 3 миллионов рублей.
Безнадежные долги могут быть реструктуризированы либо списаны. В последнем случае имущество гражданина выставляют на продажу при участии финансового управляющего. Заявление о банкротстве имеет право подать любой заемщик, задолжавший более 500 тысяч рублей. Отсев очень большой – на 1 декабря 2016 года из 35 тысяч желающих статус банкрота получили только 1,5 тысячи физлиц. Однако эксперты считают, что число удовлетворенных заявлений будет расти.
"Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать "вбелую". Для банков это означает, что плохая просрочка списывается, а это упрощает процедуру кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и сохранить семью", - поясняет глава НЦБ Дмитрий Токарев.
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