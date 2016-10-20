Их зарплаты меньше МРОТ.

В России около 5 миллионов человек зарабатывают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ, составляет 7,5 тысячи рублей). Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в своем выступлении на Гайдаровском форуме.

Она отметила, что эта проблема должна быть в фокусе внимания власти, передает "Уралинформбюро".

Отдельно Голодец пожурила занижающих зарплаты работодателей, которые "не связывают свое развитие с устойчивым развитием региона и человека в целом".