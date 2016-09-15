Почти 30% россиян рискуют стать нищими13 января в 14:47
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И больше "не встать на ноги".
Оказаться за чертой бедности в ближайшее время могут 28,8% россиян. Такие данные приводит в своем исследовании РАНХиГС, пишет "Газета.Ru".
Основная причина обнищания - снижение реально располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). В 2014 году они снизились на 0,7% относительно 2013-ого, а в 2015 году сразу на 6%. Официальных данных за 2016 год пока нет, но эксперты говорят о 10% к уровню 2013 года.
Считать каждую копеечку стали порядка 70% респондентов, даже топ-менеджеры и молодежь. Рабочим приходится хуже остальных: 77,9% из них еще сильнее затянули пояса.
При этом 48,3% населения страны имеют кредиты. 74,5% из них взяли потребительские займы, 29% - заняли деньги у других физлиц, у 18% - ипотека, а у 5,4% - микрозаймы. 13,2% должников просрочили платежи.
Эксперты пришли к выводу, что большинство бедных россиян не смогут вернуться к прежнему уровню жизни из-за отсутствия ресурсов для этого, передает "Уралинформбюро".
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