Треть свердловских пенсий дотируется из Москвы13 января в 16:11
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Своих денег региону не хватает.
Свердловское отделение Пенсионного фонда РФ в 2016 году перечислило своим подопечным 228 миллиардов рублей, сообщила замглавы ведомства Ольга Шубина на пресс-конференции в Екатеринбурге.
В регионе 1,337 миллиона получателей пенсий, на которые ежемесячно требуется 18-19 миллиардов рублей. При этом 30% суммы дотируется из федерального бюджета – Средний Урал давно перестал быть донором.
На единовременную выплату в январе 2017 года потратят около 6 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро". О.Шубина подчеркнула, что как работающие, так и не работающие пенсионеры получат свои 5 тысяч в срок.
Средняя страховая пенсия по старости у свердловчан на 1 января составила 13 520 рублей (в целом по России - 13 184 рубля).
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