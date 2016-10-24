Своих денег региону не хватает.

Свердловское отделение Пенсионного фонда РФ в 2016 году перечислило своим подопечным 228 миллиардов рублей, сообщила замглавы ведомства Ольга Шубина на пресс-конференции в Екатеринбурге.

В регионе 1,337 миллиона получателей пенсий, на которые ежемесячно требуется 18-19 миллиардов рублей. При этом 30% суммы дотируется из федерального бюджета – Средний Урал давно перестал быть донором.

На единовременную выплату в январе 2017 года потратят около 6 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро". О.Шубина подчеркнула, что как работающие, так и не работающие пенсионеры получат свои 5 тысяч в срок.

Средняя страховая пенсия по старости у свердловчан на 1 января составила 13 520 рублей (в целом по России - 13 184 рубля).