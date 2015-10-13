Поручительство "Водоканалу" больше не нужно.

Государственный долг Среднего Урала станет меньше на 1,25 миллиарда рублей. Регион выступал поручителем по кредитам, взятым екатеринбургским МУП "Водоканал". К настоящему моменту они погашены, и обязательства с области могут быть сняты.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МУПа, займы в 500 и 750 миллионов рублей были взяты в 2009 году, их направили на модернизацию оборудования. Поручительство региона было необходимо в качестве страховки на случай, если "Водоканал" не сможет погасить кредит.

Проект постановления "О списании с государственного долга Свердловской области долговых обязательств в 2017 году" уже подготовлен областным минфином.

Следует отметить, что по состоянию на начало октября 2016 года госдолг Среднего Урала составлял порядка 60,55 миллиарда рублей.