Ханты-Мансийский банк распродает монеты с православными святыми16 января в 16:19
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Николаем Чудотворцем и Сергием Радонежским.
Ханты-Мансийский банк (Западно-Сибирский филиал банка "Открытие") предлагает приобрести серебряные памятные монеты с уникальным авторским дизайном. Изделия приурочены к важнейшему празднику православия – Крещению, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.
На реверсах монет изображены православные святые – Николай Чудотворец, Матрона, Сергий Радонежский, Святая Троица и другие. Также интересны изделия по мотивам фресок Андрея Рублева.
Монеты упакованы в деревянный подарочный футляр. К каждой прилагается подробная спецификация с описанием характеристик.
Информацию о наличии и стоимости монет в офисах Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" можно уточнить по телефону 8-800-1001-700. Подробную информацию можно найти на сайте филиала банка в разделе "Монеты". Количество изделий ограничено.
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