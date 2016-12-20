Николаем Чудотворцем и Сергием Радонежским.

Ханты-Мансийский банк (Западно-Сибирский филиал банка "Открытие") предлагает приобрести серебряные памятные монеты с уникальным авторским дизайном. Изделия приурочены к важнейшему празднику православия – Крещению, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

На реверсах монет изображены православные святые – Николай Чудотворец, Матрона, Сергий Радонежский, Святая Троица и другие. Также интересны изделия по мотивам фресок Андрея Рублева.

Монеты упакованы в деревянный подарочный футляр. К каждой прилагается подробная спецификация с описанием характеристик.

Информацию о наличии и стоимости монет в офисах Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" можно уточнить по телефону 8-800-1001-700. Подробную информацию можно найти на сайте филиала банка в разделе "Монеты". Количество изделий ограничено.