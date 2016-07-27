Лишь бы сбыть.

Свердловский арбитраж продлил конкурсное производство в отношении екатеринбургского ООО "Плато-банк". На продажу имущества обанкроченной финорганизации у управляющего есть еще 6 месяцев – до 11 июля 2017 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Летом 2016 года на повторных торгах не удалось реализовать земельные участки банка в Сысертском районе общей площадью более 173 гектаров. За лоты планировалось выручить 649,7 миллиона рублей. Сейчас земли пытаются продать путем публичного предложения с постепенным снижением цены до 55% от начальной стоимости. Торги будут идти до 29 марта.

Центробанк РФ отозвал лицензию у Плато-банка в мае 2015 года из-за невыполнения требования о минимальном размере капитала и других нарушений законодательства. Летом 2016 года финорганизацию признали банкротом и открыли конкурсное производство, передает "Уралинформбюро".