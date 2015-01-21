Доллар пробил минимум с лета 2015 года17 января в 18:12
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Опустившись ниже 59 рублей.
17 января курс доллара на торгах на Московской бирже опустился ниже 59 рублей. Это произошло впервые с конца июля 2015 года.
По данным на 14.38 по московскому времени, американская валюта потеряла сразу 89 копеек, упав до 58,97 рубля. Курс евро снизился на 23 копейки – до 63,24 рубля, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что укрепление российской валюты происходит на фоне роста мировых цен на черное золото. Это стало результатом соглашения стран ОПЕК, согласно которому с 1 января добыча нефти сокращена до 32,5 миллиона баррелей в день. Россия снизила объемы на 300 тысяч баррелей в сутки.
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