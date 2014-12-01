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Нефть добавит в бюджет РФ "лишний" триллионСегодня в 11:14

  • Текст

Ожидают чиновники.

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2017 году составят 1 триллион рублей при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель. При 55 долларах они вырастут на 1,4 триллиона. Соответствующий прогноз озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут федеральные СМИ.

Нынешний бюджет рассчитан исходя из цены в 40 долларов за баррель, однако уже сейчас она выше. По словам Силуанова, дополнительный приток средств позволит уменьшить траты из Резервного фонда и ФНБ, запланированные в размере 1,8 триллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

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