Ожидают чиновники.

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2017 году составят 1 триллион рублей при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель. При 55 долларах они вырастут на 1,4 триллиона. Соответствующий прогноз озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишут федеральные СМИ.

Нынешний бюджет рассчитан исходя из цены в 40 долларов за баррель, однако уже сейчас она выше. По словам Силуанова, дополнительный приток средств позволит уменьшить траты из Резервного фонда и ФНБ, запланированные в размере 1,8 триллиона рублей, передает "Уралинформбюро".