Предупреждая о последствиях.

Несколько крупных российских банков намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отменить обязательство по переводу на отечественные платежные карты "Мир" всех бюджетных потоков, в том числе зарплат, пенсий и оплаты больничных. Соответствующее письмо сейчас готовится, пишет "Коммерсант".

По мнению банкиров, в первую очередь от нововведения пострадает население. Кроме того, требование противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся инфраструктуру. При этом отмечается, что технически оно выполнимо.

Стоит напомнить, что банки должны обеспечить бюджетников картами "Мир" к 1 января 2018 года.