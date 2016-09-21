Банкиры спасают бюджетников от "Мира"Сегодня в 14:27
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Предупреждая о последствиях.
Несколько крупных российских банков намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отменить обязательство по переводу на отечественные платежные карты "Мир" всех бюджетных потоков, в том числе зарплат, пенсий и оплаты больничных. Соответствующее письмо сейчас готовится, пишет "Коммерсант".
По мнению банкиров, в первую очередь от нововведения пострадает население. Кроме того, требование противоречит антимонопольному законодательству и разрушает сложившуюся инфраструктуру. При этом отмечается, что технически оно выполнимо.
Стоит напомнить, что банки должны обеспечить бюджетников картами "Мир" к 1 января 2018 года.
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