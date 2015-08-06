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России разрешили не платить по делу "ЮКОСа"Сегодня в 17:16

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1,9 миллиарда евро.

Конституционный суд России разрешил стране не выплачивать 1,9 миллиарда евро компенсации экс-акционерам "ЮКОСа".

Суд пришел к выводу, что решение ЕСПЧ идет в разрез с нормами российской Конституции, поэтому РФ вправе не исполнять его, пишут федеральные СМИ.

Судебные тяжбы начались еще в 2004 году, когда "ЮКОС" обратилась в ЕСПЧ с жалобой на действия российских налоговых органов. Компания расценила их как отъем собственности и добивалась возмещения 98 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".

Летом 2014 года ЕСПЧ принял решение о том, что Россия должна выплатить бывшим акционерам "ЮКОСа" около 1,9 миллиарда евро компенсации плюс налоги. Суд пришел к выводу, что заявитель понес материальный ущерб вследствие взыскания задним числом штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы.

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