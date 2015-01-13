Удача улыбнулась.

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 9,3 миллиона рублей. Кто этот счастливчик, пока не известно, однако билет был приобретен в Екатеринбурге, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Столото".

Неизвестный выиграл суперприз 1-го тура Жилищной лотереи.

В компании отмечают, что в январе 2017 года в лотерее было разыграно десять квартир и семь загородных домов.