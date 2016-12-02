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Свердловские власти займут 10 миллиардов рублейСегодня в 13:53

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В 2017 году.

Правительство Свердловской области планирует в 2017 году взять в кредит 10 миллиардов рублей. Об этом на заседании 19 января сообщила глава регионального минфина Галина Кулаченко, передает "Уралинформбюро".

На какие цели будут направлены средства, не уточняется. Однако следует отметить, что озвученная сумма почти полностью покрывает дефицит регионального бюджета. В текущем году он составляет 11,2 миллиарда рублей.

При этом предельный объем госдолга Среднего Урала, прописанный в финансовом документе на текущий год, - 112,5 миллиарда рублей. По состоянию на октябрь 2016-го он составлял 60,55 миллиарда.

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