Понизив ставку по кредиту.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) уменьшил процентную ставку по кредиту "Уважительный".

Банковский продукт разработан для представителей старшего поколения, имеющих в финучреждении спецсчет, куда поступают пенсионные или социальные начисления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.

Займ предоставляется на небольшой срок и сумму, обеспечение по кредиту не требуется. Оформить его можно без лишних документов. Для пенсионеров, получающих выплаты на карту Ханты-Мансийского банка, требуются только паспорт и пенсионное удостоверение.

Подробная информация о кредите "Уважительный" можно уточнить по телефону 8-800-1001-700 и на сайте www.khmb.ru