Владелец супермаркетов "Стройарсенал" расписался в банкротствеСегодня в 14:59
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Долги исчисляются миллиардами.
Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом компанию "Арсенал-Трейд", владеющую сетью магазинов "Стройарсенал". В отношении ликвидируемого должника открыто конкурсное производство, следует из материалов суда.
Заявление в отношении "Арсенал-Трейд" было подано ООО "Торговая компания "Атмосфера" из-за долга в 9 миллионов рублей. Вместе с тем общая задолженность компании перед кредиторами достигает 2,5 миллиарда рублей, долги перед работниками – 3 миллиона, по налогам и сборам – 1,4 миллиона рублей. С начала 2016 года в отношении должника возбуждено более 150 арбитражных дел о взыскании.
В "Арсенал-Трейд" поясняют, что крупнейшим активом компании является дебиторская задолженность, которую, скорее всего, взыскать не удастся, передает "Уралинформбюро".
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