Ханты-Мансийский банк снизил процентные ставки24 января в 14:39
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По ипотеке.
Ипотечные программы Ханты-Мансийского банка (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) стали доступнее. С 23 января процентные ставки по ним снижены на 0,75%.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка, кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 миллионов рублей сроком до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры и не менее 10% при использовании средств материнского капитала.
Ханты-Мансийский банк предлагает программы ипотечного кредитования на все случаи: "Квартира", "Новостройка", "Свободные метры", "Ипотека плюс", "Рефинансирование", "Квартира + Материнский капитал", "Новостройка + Материнский капитал".
Преимуществом продуктов являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки, лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов.
Кроме того, финучреждение сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России. Это позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.
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