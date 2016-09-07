Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда24 января в 19:21
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Обскакав большинство россиян.
Свердловская область - на пятом месте среди регионов РФ с наибольшим объемом микрозаймов, предоставляемых населению. За последний квартал 2016 года их общая сумма достигла 3,86 миллиарда рублей (+6,7% к третьему кварталу), сообщили "Уралинформбюро" в НБКИ.
Челябинская область, где микрофинансовые организации выдали 3,11 миллиарда рублей (+7,5%), оказалась на 11 строчке рейтинга. 21 место у Пермского края с показателем 1,7 миллиарда (+ 5,1%).
В целом по России объем микрозаймов составил 120,8 миллиарда рублей, увеличившись на 9,9%. Это самый низкий рост с начала 2015 года, что свидетельствует о замедлении темпов микрофинансирования в стране, отмечают эксперты.
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