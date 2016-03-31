Курс доллара упадет до 50 рублей24 января в 17:07
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При позитивном сценарии.
В 2017 году курс доллара может опуститься до 50 рублей, считает начальник отдела дилинга ВУЗ-банка Ринат Салахов. По его словам, это может произойти при отсутствии внешнеполитических потрясений, а также сохранении текущего баланса спроса и предложения нефти и политики Банка России.
Если факторы сыграют не в пользу рубля, то он ослабнет до 65 рублей за доллар, пояснил "Уралинформбюро" Ринат Салахов.
Руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов считает, что курс будет держаться в коридоре 60-67 рублей за доллар.
Основным фактором, влияющим на рубль, традиционно будут цены на нефть. Причем здесь важно, будут ли производители соблюдать договоренности по объемам добычи черного золота и увеличат ли США объемы добычи сланцевой нефти.
"Крупнейшие потребители энергоносителей - Китай и США и любые заметные изменения в их экономиках, а также торговых и внешнеполитических взаимоотношениях будут опосредованно отражаться на нефтяных котировках. Один из неясных вопросов здесь – будет ли администрация Трампа выполнять предвыборные обещания, развивать собственные производственные мощности и изолироваться от развивающихся стран? Если да, то в краткосрочной перспективе цены на нефть будут корректироваться вниз", - отметил Ринат Салахов.
По мнению Владимира Зотова, начало реализации реформ Дональда Трампа может разогнать инфляцию, что даст чиновникам ФРС повод для повышения ставок: "В этой связи доллар может укрепить свои позиции на мировом валютном рынке. Соответственно, валюты развивающихся рынков будут выглядеть нелучшим образом".
Аналитики также отмечают внутренние факторы, которые будут влиять на рубль. Немаловажно, будет ли Центробанк поддерживать политику плавающего рубля. Нужно учитывать зависимость и от размера ключевой ставки – если снижение инфляции продолжится, то регулятор ее снизит, что приведет к ослаблению рубля. "Из позитивных моментов – спрос на рисковые активы обеспечит поддержку рублю. Российские активы смотрятся весьма привлекательно и в 2017 году могут показать неплохой рост", - отмечает Зотов.
Кроме того, на курсе рубля будет отражаться политика мировых Центробанков, в частности Японии, Китая и ЕЦБ.
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