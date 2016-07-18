Хранить сбережения лучше в рублях.

Валютные вклады теряют популярность среди клиентов уральских банков. Как рассказала "Уралинформбюро" начальник управления пассивных операций УБРиР Ольга Аксенова, причиной стало снижение доходности – ставки сейчас находятся на минимальном уровне 1-1,5%.

На этом фоне надежным и выгодным инструментом сбережения и инвестирования стали вклады в рублях. "На фоне снижения инфляции ставки по вкладам позволяют не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Сейчас средние ставки на рынке фиксируются на уровне 8-9%", - отметила Ольга Аксенова.

Можно найти предложения с доходностью свыше 9%, добавляет замдиректора департамента розничного бизнеса ВУЗ-банка по продажам Лариса Попова.

Стоит отметить, что в 2016 году инфляция за год составила 5,4%, целевой показатель Банка России на 2017 год — 4%.

По мнению Ольги Аксеновой, хорошей альтернативой вкладу является сберегательный сертификат на предъявителя. Доходность ценной бумаги на 1-2% выше, чем по вкладам. Однако этот вид сбережений государством не застрахован, поэтому оформлять его желательно в надежном крупном банке.

Другой заменой вкладу может стать карточный счет с начислением процентов, отмечает Лариса Попова: "В некоторых банках уже сейчас есть предложения с процентом на остаток на уровне 7-8% годовых. Этот вариант сбережений, не требующий вообще никаких усилий, будет удобен для клиентов, которые больше тратят, чем сберегают, но все же имеют на счете некоторую сумму "про запас". При этом средства на карточных счетах физлиц застрахованы так же, как и вклады.

Если, тем не менее, желание или необходимость хранения средств в валюте есть, то аналитики советуют выбирать все же доллар. Американская валюта выглядит надежнее евро, так как ожидания по поводу будущего Еврозоны имеют в основном скептический оттенок, отмечает начальник отдела дилинга ВУЗ-банка Ринат Салахов. Так, на курс евро будут влиять результаты выборов президента Франции и канцлера Германии в этом году.

"Если у вас есть желание заработать на изменениях курсов, то сейчас не очень выгодно покупать валюту впрок и ждать глобальных событий. Выгоднее следить за ситуацией и в случае каких-то волнений на рынке оперативно покупать и продавать валюту на краткосрочный период в зависимости от наметившейся динамики", - добавил Салахов.