Свердловская область возьмет в кредит 19 миллиардовСегодня в 14:07
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Если потребуется.
Правительство Свердловской области утвердило постановление, которое позволяет министерству финансов брать кредиты в коммерческих банках на покрытие дефицита бюджета. Общая сумма заимствований утверждена в размере 19,3 миллиарда рублей, сообщает "Уралинформбюро".
Доходы бюджета Свердловской области на 2017 год составляют 188,2 миллиарда рублей, расходы – 199,4 миллиарда, а дефицит – 11,2 миллиарда. При этом, как правило, основные поступления в казну происходят в конце года, когда заканчивается налоговый период. В связи с этим в течение года могут возникать кассовые разрывы, значительно превышающие указанный дефицит, что и учтено правительством при определении максимальной суммы заимствований для минфина.
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