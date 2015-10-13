Госдолг Среднего Урала вырос на 6 миллиардовСегодня в 16:48
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За 2016 год.
Государственный долг Свердловской области вырос до 72,19 миллиарда рублей. Обновленную на начало года информацию 24 января представил региональный минфин, передает "Уралинформбюро".
Большую часть госдолга составляют банковские кредиты – 47,59 миллиарда рублей. Займы из бюджетов других уровней – 17,89 миллиарда. 5,6 миллиарда – задолженность по ценным бумагам. Еще 1,1 миллиарда "висят" на регионе в качестве госгарантий.
Следует отметить, что в начале 2016 года размер госдолга составлял 66,49 миллиарда рублей, а на старте 2015-го – 49,66 миллиарда.
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