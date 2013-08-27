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Ханты-Мансийский банк помогает детям в РадужномСегодня в 14:52

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Расширяя их возможности.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) оказал поддержку Дому детского творчества в югорском городе Радужный.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации, для детей с ограниченными возможностями здоровья создано удобное лестничное ограждение. Перила с дополнительными низкими поручнями оценили и 145 дошколят из объединения "Почемучки".

Дом детского творчества очень популярен в городе – секции и кружки посещают более 900 человек. Можно выбрать художественное, туристско-краеведческое и другие направления.

Стоит отметить, что на средства Ханты-Мансийского банка будет приобретено оборудование для еще нескольких образовательных учреждений Радужного.

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