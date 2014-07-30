За счет укрепления рубля.

Совокупная прибыль российских финучреждений в 2016 году достигла 930 миллиардов рублей против 192 миллиардов годом ранее. Такие цифры привел Центробанк РФ, передает "Уралинформбюро".

Этот результат во многом обусловлен укреплением нацвалюты: "Номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в ЦБ отметили устойчивый приток вкладов россиян – на 9,2% за год, который свидетельствует о сохранении доверия к банкам.