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Российские банки впятеро нарастили прибыль25 января в 18:13

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За счет укрепления рубля.

Совокупная прибыль российских финучреждений в 2016 году достигла 930 миллиардов рублей против 192 миллиардов годом ранее. Такие цифры привел Центробанк РФ, передает "Уралинформбюро".

Этот результат во многом обусловлен укреплением нацвалюты: "Номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в ЦБ отметили устойчивый приток вкладов россиян – на 9,2% за год, который свидетельствует о сохранении доверия к банкам.

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