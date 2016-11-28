Падение реальных доходов ускорилось.

Реальные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) упали на 5,9% за 2016 год, сообщает Росстат.

Благосостояние соотечественников ухудшается третий год подряд. В 2015 году падение реальных доходов составило 3,2%, в 2014 году – 0,7%.

Несмотря на это, в 2016 году на 7,7% выросла средняя заработная плата населения – до 36,7 тысячи рублей. В реальном выражении рост составил 0,6%, передает "Уралинформбюро".