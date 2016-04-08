Россияне мечтают о пенсии в 30 тысяч рублейСегодня в 08:36
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На большее и не надеются.
Россияне не рассчитывают на высокую пенсию. Большинство жителей (76,8%) готовы довольствоваться выплатами от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на опрос, проведенный Российским государственным соцуниверситетом (РГСУ).
Чуть более трети опрошенных посчитали достойной пенсию в размере 20–30 тысяч рублей, 28,1% согласны на суммы поменьше - 15-20 тысяч.
Каждый десятый готов довольствоваться 10–15 тысячами. У четверти респондентов (22,7 %) оказалась губа не дура - они хотят получать более 30 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".
Эксперты объясняют скромные запросы большинства нынешним уровнем пенсии. "Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно", — отмечает ректор РГСУ Наталья Починок.
Согласно последним данным Росстата, средний размер пенсии в ноябре 2016 года составил 12 428 рублей. За год в реальном выражении она уменьшилась на 3,5%. Между тем вице-премьер по соцвопросам Ольга Голодец сообщила, что в 2017 году средняя пенсия дорастет до 13 620 рублей.
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