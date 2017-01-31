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Доллар рискует упасть до 40 рублей30 января в 13:05

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Но лишь теоретически.

Изменения на глобальном финансовом рынке обещают рублю укрепление, теоретически до 40 к доллару. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на мнения экспертов.

В случае отмены санкций против РФ со стороны США в российские активы хлынут инвестиции, что добавит спроса на рубль.

Еще один фактор - снижение процентной ставки Центробанком для поддержания экономического роста и потребительской активности.

Однако рублю будет сложно укрепиться на отметке ниже 40 к доллару, так как при росте цен на нефть ЦБ начнет увеличивать объем закупа валюты. Самый реалистичный прогноз на весну - 57,5 рубля за доллар.

В ближайшее время судьбу валютных курсов определят три важных заседания: Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, Банка Англии и российского ЦБ, передает "Уралинформбюро".

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