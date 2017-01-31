Доллар рискует упасть до 40 рублей30 января в 13:05
- Текст
Но лишь теоретически.
Изменения на глобальном финансовом рынке обещают рублю укрепление, теоретически до 40 к доллару. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на мнения экспертов.
В случае отмены санкций против РФ со стороны США в российские активы хлынут инвестиции, что добавит спроса на рубль.
Еще один фактор - снижение процентной ставки Центробанком для поддержания экономического роста и потребительской активности.
Однако рублю будет сложно укрепиться на отметке ниже 40 к доллару, так как при росте цен на нефть ЦБ начнет увеличивать объем закупа валюты. Самый реалистичный прогноз на весну - 57,5 рубля за доллар.
В ближайшее время судьбу валютных курсов определят три важных заседания: Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, Банка Англии и российского ЦБ, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:00
Toyota Corolla вырулила на первую строчку мирового топа
По объему продаж.Сегодня в 10:55
Солнечный ветер "надул" на Луну кислород
С Земли.Сегодня в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.Сегодня в 10:46
Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
В день рождения Ельцина.Сегодня в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.Сегодня в 10:32
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Против новых тарифов.Сегодня в 10:11
Россиян лишают Паралимпиады-2018
За допинговые "грехи".Сегодня в 10:05
21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
На Гурзуфской.Сегодня в 09:56
Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФ
Через скупку акций.Сегодня в 09:49
В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТП
У нее не было прав.Сегодня в 09:44
Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.Сегодня в 09:10
Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"
Загробная жизнь здесь ни при чем.Сегодня в 09:03
Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"
В пяти городах.Сегодня в 08:57
Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
"Трешку" забрали у помощника Кинева.Сегодня в 08:25
Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Он отстранен от должности.
Главные новости
- Сегодня в 10:46Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
- Сегодня в 10:0521-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
- Сегодня в 09:44Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
- Сегодня в 08:57Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:25Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Аналитика
"Медведи" затеяли вертикаль
Для депутатов.
Остановите Новгородцева!
Пока Асбест не задохнулся.
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?