Индексация намечена на 1 сентября.

Российским студентам повысят стипендии с 1 сентября 2017 года. Об индексации стипендиального фонда заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в Горках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства РФ.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2017 года на 5,4% индексируются пенсии, а также ряд других социальных выплат.

"Это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторым другим категориям граждан", - пояснил Дмитрий Медведев.

На все эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 706 миллиардов рублей.