Российским студентам накинут к стипендии 30 января в 17:32
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Индексация намечена на 1 сентября.
Российским студентам повысят стипендии с 1 сентября 2017 года. Об индексации стипендиального фонда заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в Горках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства РФ.
Стоит отметить, что с 1 февраля 2017 года на 5,4% индексируются пенсии, а также ряд других социальных выплат.
"Это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторым другим категориям граждан", - пояснил Дмитрий Медведев.
На все эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 706 миллиардов рублей.
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