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Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФСегодня в 09:56

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Через скупку акций.

Германский Deutsche Bank выплатит 425 миллионов долларов штрафа за вывод из РФ порядка 10 миллиардов долларов. Соответствующее решение приняло Управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк. Кроме того, наложить штраф на банк намерен британский финансовый регулятор - в размере 200 миллионов долларов, пишут федеральные СМИ.

Деньги отмывались в 2011-2015 годах путем "зеркальных транзакций": клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве, а затем оперативно сбывать их на Лондонской бирже. Расчеты по этим операциям проводились через отделение в Нью-Йорке, поэтому к разбирательствам был привлечен финансовый регулятор штата.

Согласно выводам последнего, сделки проводились "небезопасным и неподобающим образом" в нарушение банковских законов штата, передает "Уралинформбюро".

Ранее было заявлено, что Deutsche Bank выплатит 7,2 миллиарда долларов для урегулирования иска, где речь шла о манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса.

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