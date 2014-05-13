Народ нищает.

Самые плохие показатели просрочек по займам в России за 2016 год – у ипотеки, сообщили "Уралинформбюро" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Просроченных с первого дня ипотечных кредитов прибавилось на 39% (до 114,1 тысячи). С просрочкой больше трех месяцев – на 20%, их объем достиг 160 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, тенденция сохранится, несмотря на ужесточение требований к заемщикам: доходы населения продолжают падать.