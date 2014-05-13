Просрочка по ипотеке в России скакнула на 39%31 января в 14:44
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Народ нищает.
Самые плохие показатели просрочек по займам в России за 2016 год – у ипотеки, сообщили "Уралинформбюро" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Просроченных с первого дня ипотечных кредитов прибавилось на 39% (до 114,1 тысячи). С просрочкой больше трех месяцев – на 20%, их объем достиг 160 миллиардов рублей.
По мнению экспертов, тенденция сохранится, несмотря на ужесточение требований к заемщикам: доходы населения продолжают падать.
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