Ради спасения бюджета.

Министерство финансов РФ считает настоящий курс в 60 рублей за доллар сильно завышенным и предлагает ослабить национальную валюту на 10%. По данным ведомства Силуанова, бюджет будет сбалансирован при цене нефти около 58 долларов за баррель и курсе около 64 рублей за доллар.

Минфин произвел расчеты по основным параметрам казны в зависимости от применения бюджетного правила, предполагающего конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых сверхдоходов в зависимости от цены черного золота.

С середины февраля это правило будет работать в жестком варианте. Бюджет на 2017 год, рассчитанный из 40 долларов за баррель нефти, не правится. Минфин же копит сверхдоходы на валютных счетах казначейства в Банке России и готовится тратить их, вне зависимости от расходования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, при цене нефти дешевле 40 долларов за баррель.

При заложенной в бюджет стоимости нефти среднегодовой курс должен составлять 69,42 рубля за доллар. Дефицит федерального бюджета при этом равен 3,1% ВВП, из резервных фондов планируется изъять 1,8 триллиона рублей, пишет "КоммерсантЪ".

При текущей стоимости барреля черного золота, равной 55 долларам, курс национальной валюты без применения бюджетного правила составит 58,05 рубля за доллар, разница между расходами и доходами госказны - 1,5% ВВП, а траты резервных фондов - 464 миллиарда рублей.

При конвертации сверхдоходов дефицит госказны составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 миллиард рублей. Однако при этом курс "деревянного" ослабнет примерно на 10% - до 64,9 рубля за доллар.

Без ввода в действие бюджетного правила и девальвации рубля сбалансировать федеральный бюджет удастся лишь при цене нефти в 76 долларов за баррель и выше. А при управляемой девальвации - при 61 долларе за баррель черного золота, передает "Уралинформбюро".

Согласно расчетам Минфина, сегодняшний курс рубля при реализации бюджетного правила может быть достигнут лишь при стоимости нефти около 75-80 долларов за баррель, профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 триллиона рублей.