По числу участников.

За 2016 год количество микрофинансовых организаций в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях сократилось на 25%. Об этом "Уралинформбюро" заявила заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Светлана Фурдуй.

В настоящее время в регионах деятельности управления функционируют 336 МФО. 70 компаний добровольно ушли с рынка, еще 134 были исключены из реестра принудительно. Основная причина - несвоевременная сдача отчетности.

За 9 месяцев 2016 года МФО выдали более 7 миллиардов рублей займов – на 10% больше, чем за аналогичный период 2015 года. 70% займов приходится на физлица. На втором месте - индивидуальные предприниматели, взявшие 1,1 миллиарда рублей. Юрлица взяли в долг 900 миллионов рублей.