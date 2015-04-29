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Рынок микрозаймов на Урале сжался на четверть31 января в 16:07

По числу участников.

За 2016 год количество микрофинансовых организаций в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях сократилось на 25%. Об этом "Уралинформбюро" заявила заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Светлана Фурдуй.

В настоящее время в регионах деятельности управления функционируют 336 МФО. 70 компаний добровольно ушли с рынка, еще 134 были исключены из реестра принудительно. Основная причина - несвоевременная сдача отчетности.

За 9 месяцев 2016 года МФО выдали более 7 миллиардов рублей займов – на 10% больше, чем за аналогичный период 2015 года. 70% займов приходится на физлица. На втором месте - индивидуальные предприниматели, взявшие 1,1 миллиарда рублей. Юрлица взяли в долг 900 миллионов рублей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
александр 31 января в 17:33

лучше на паперти побираться чем микро займ брать!!!

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