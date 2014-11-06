Отмена санкций США укрепит рубль на 5-10%31 января в 18:53
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По версии западных экспертов.
Если американские санкции против России будут аннулированы, курс рубля к доллару вырастет на 5-10%. Так считает большинство экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.
Еще 41% респондентов сошлись на повышении в районе 1- 5%, передает "Уралинформбюро".
По мнению экспертов Bank of America, при ослаблении санкционных мер доллар будет стоить 55-57 рублей. Аналитики Societe Generale и вовсе полагают, что он едва дотянет до 50 рублей, поэтому Банку России потребуются валютные интервенции для контроля рисков финансовой стабильности.
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