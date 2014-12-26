На полосу стабильности.

Рубль в ближайшее время ослабнет, а затем стабилизируется, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Если Минфин будет осуществлять закупку валютных средств на рынке, то курс это будет снижать - до уровня 63-64 рубля за доллар. Но это только один фактор, конечно, в это время будут действовать и другие. Тенденция на мягкое снижение, но в общем, скорее всего, он останется впоследствии стабильным", - цитирует Кудрина "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что с февраля 2017 года Минфин с привлечением Банка России начинает покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Одна из целей - снизить влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансы, передает "Уралинформбюро".

Пока нефть Urals стоит больше 40 долларов за баррель, валюту будут приобретать в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Если цена упадет ниже этой планки – продавать в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.