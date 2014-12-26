Кудрин предрек рублю мягкую посадкуСегодня в 10:53
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На полосу стабильности.
Рубль в ближайшее время ослабнет, а затем стабилизируется, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
"Если Минфин будет осуществлять закупку валютных средств на рынке, то курс это будет снижать - до уровня 63-64 рубля за доллар. Но это только один фактор, конечно, в это время будут действовать и другие. Тенденция на мягкое снижение, но в общем, скорее всего, он останется впоследствии стабильным", - цитирует Кудрина "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что с февраля 2017 года Минфин с привлечением Банка России начинает покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Одна из целей - снизить влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансы, передает "Уралинформбюро".
Пока нефть Urals стоит больше 40 долларов за баррель, валюту будут приобретать в объеме дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Если цена упадет ниже этой планки – продавать в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.
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