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Ханты-Мансийский банк принимает стартовые взносы за лыжный марафонСегодня в 11:19

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В банкоматах и терминалах.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) продолжает готовиться к Югорскому лыжному марафону. Мероприятие состоится 8 апреля в столице Югры.

Желающие пробежаться на лыжах уже сейчас могут оплатить стартовый взнос в банкоматах и платежных терминалах финорганизации. Сначала в главном меню следует выбрать раздел "Платежи", затем "Прочие" и "Югорский лыжный марафон". В следующем окне предоставляется возможность выбора дистанции – 5, 25, 50 километров. Далее вводятся паспортные данные и возраст спортсмена (от этого зависит размер стартового взноса).

До 26 марта 2017 года дистанция в 5 километров обойдется всего в 400 рублей, 25 километров - 700 рублей, 50 километров - 1 300 рублей.

С 27 марта по 7 апреля цены немного подрастут - до 500, 1 000 и 1 900 рублей соответственно.

В день марафона - 8 апреля - взнос за дистанцию в 5 километров обойдется в 1 000 рублей, за 25 и 50 километров придется выложить 1 500 и 2 500 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ханты-Мансийского банка.

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