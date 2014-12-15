Потраченных с нарушениями.

При использовании бюджетных средств в Югре в четвертом квартале 2016 года было допущено нарушений на 904,86 миллиона рублей. Таковы итоги проверок окружной счетной палаты, передает "Уралинформбюро".

Были исследованы денежные операции на сумму порядка 10,6 миллиарда рублей. Свыше 7 миллионов были израсходованы не по целевому назначению. Потраченные 50,3 миллиона не принесли нужного результата. 847,4 миллиона объединены в отчете под грифом "прочие нарушения".

Среди крупных нарушителей, в отношении которых завершены проверки, отмечается КСК "Мустанг". В числе прочего конноспортивный клуб за 2015-2016 годы потратил 13,88 миллиона бюджетных рублей на зарплату специалистам, в обязанности которых не входит подготовка сборной Югры по конному спорту. При этом деньги шли по соответствующим статьям расходов.

Проштрафилась также НКО "Окружной фонд развития жилищного строительства "Жилище". За 2012-2015 годы организация списала за счет субсидий расходы на 568,77 миллиона рублей по направлениям, не предполагающим участие бюджетных средств.

Письмо о нарушениях в КСК направлено в окружную прокуратуру. Представления об устранении нарушений в фонде "Жилище" выписаны его руководителю, директору окружного департамента строительства и главе департамента по управлению госимуществом Югры.

Вместе с тем в четвертом квартале по итогам ранее вынесенных представлений были устранены нарушения на общую сумму порядка 684 миллиона рублей. В казну автономного округа вернулись 92,45 миллиона.