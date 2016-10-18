Без господдержки.

Российское правительство рассчитывает на снижение ипотечных ставок в 2017 году без бюджетной поддержки, передает "Уралинформбюро".

"Надеемся, что в течение 2017 года вместе с понижением ключевой ставки процентные ставки Сбербанка, ВТБ 24 и других коммерческих банков будут снижаться, и ипотека будет доступнее для наших граждан", - цитирует ТАСС вице-премьера Игоря Шувалова.

Он также подтвердил информацию о завершении государственной программы субсидирования ипотечных ставок. По словам Шувалова, коммерческие банки уже сейчас предлагают жилищные займы под 12% годовых и ниже.

Несмотря на завершение программы поддержки, власти ждут роста числа ипотечных кредитов. "Мы имеем контрольную цифру, которую нам подтверждают органы статистики, - 862 тысячи ипотечных кредитов, которые были выданы в 2016 году. Надеемся, что в 2017 году мы выйдем на цифры свыше 1 миллиона", - отметил Шувалов.

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