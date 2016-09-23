Российские толстосумы стали богаче на 7,9 миллиарда долларов02 февраля в 12:14
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За месяц.
В январе 2017 года состояние российских толстосумов выросло на 7,9 миллиарда долларов, подсчитал Bloomberg.
Больше всех приумножил свой капитал совладелец UC Rusal Олег Дерипаска. В январе его кошелек пополнился на 1,7 миллиарда долларов - до 7,8 миллиарда. На втором месте - владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Его состояние увеличилось на 1,1 миллиарда долларов.
"Бронзовый" призер рейтинга – Владимир Лисин, контролирующий 84% акций НЛМК, который разбогател на 941,5 миллиона долларов.
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