×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк24.ру трясет ипотечный долг со своего экс-владельца02 февраля в 11:39

  • Текст

Сергея Лапшина.

Банк24.ру намерен взыскать со своего бывшего собственника Сергея Лапшина долг в размере 61,1 миллиона рублей. Соответствующее требование поступило в свердловский арбитраж, передает "Уралинформбюро".

Согласно заявлению о включении в реестр требований кредиторов, в эту сумму входят долги по трем кредитам Лапшина, а также займу, по которому он выступил поручителем. Включен также долг за перелет из Екатеринбурга до Москвы и обратно и проживание в столице на сумму 107 тысяч рублей.

7,15 миллиона рублей Банк24.ру требует в качестве оплаты просрочки и пени по договору ипотеки, который был заключен в 2010 году. Лапшин тогда приобрел квартиру площадью 51,2 квадратных метра на улице 8 Марта. Выплатить почти 3 миллиона рублей он должен был до сентября 2015 года.

Банк также требует вернуть 2,15 миллиона рублей долга за овердрафт, предоставленный Лапшину по банковской карте. Еще 39,88 миллиона рублей банк хочет взыскать за 15-миллионный кредит, выданный в 2013 году.

Иск о банкротстве банкира подал в августе председатель правления Группы компаний "Ява" Андрей Язев, сын экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Он требует более 22 миллионов рублей. 19 октября в отношении Лапшина была введена процедура реструктуризации долгов.

Стоит отметить, что в дело о банкротстве Сергея Лапшина намерены вступить "Центр развития ресторанной культуры" (30 миллионов рублей), Уральский межрегиональный банк (46,3 миллиона рублей) и другие компании.

С 1993 по 2002 год С.Лапшин был членом правления банка "Северная казна", после чего стал совладельцем и председателем совета директоров Банка24.ру. В 2008 году финорганизация вошла в группу "Лайф". Спустя 6 лет ЦБ уличил банк в сомнительных операциях и отозвал лицензию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Музей российского беззакония представляет

Музей российского беззакония представляет

Аукцион без права на победу.

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×