Банк24.ру трясет ипотечный долг со своего экс-владельца02 февраля в 11:39
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Сергея Лапшина.
Банк24.ру намерен взыскать со своего бывшего собственника Сергея Лапшина долг в размере 61,1 миллиона рублей. Соответствующее требование поступило в свердловский арбитраж, передает "Уралинформбюро".
Согласно заявлению о включении в реестр требований кредиторов, в эту сумму входят долги по трем кредитам Лапшина, а также займу, по которому он выступил поручителем. Включен также долг за перелет из Екатеринбурга до Москвы и обратно и проживание в столице на сумму 107 тысяч рублей.
7,15 миллиона рублей Банк24.ру требует в качестве оплаты просрочки и пени по договору ипотеки, который был заключен в 2010 году. Лапшин тогда приобрел квартиру площадью 51,2 квадратных метра на улице 8 Марта. Выплатить почти 3 миллиона рублей он должен был до сентября 2015 года.
Банк также требует вернуть 2,15 миллиона рублей долга за овердрафт, предоставленный Лапшину по банковской карте. Еще 39,88 миллиона рублей банк хочет взыскать за 15-миллионный кредит, выданный в 2013 году.
Иск о банкротстве банкира подал в августе председатель правления Группы компаний "Ява" Андрей Язев, сын экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Он требует более 22 миллионов рублей. 19 октября в отношении Лапшина была введена процедура реструктуризации долгов.
Стоит отметить, что в дело о банкротстве Сергея Лапшина намерены вступить "Центр развития ресторанной культуры" (30 миллионов рублей), Уральский межрегиональный банк (46,3 миллиона рублей) и другие компании.
С 1993 по 2002 год С.Лапшин был членом правления банка "Северная казна", после чего стал совладельцем и председателем совета директоров Банка24.ру. В 2008 году финорганизация вошла в группу "Лайф". Спустя 6 лет ЦБ уличил банк в сомнительных операциях и отозвал лицензию.
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