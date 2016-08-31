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Арбитраж завален исками о банкротстве свердловчан02 февраля в 15:07

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Денег на оплату кредитов нет.

В 2016 году число банкротных дел в Арбитражном суде Свердловской области увеличилось на 40%. Как пояснила "Уралинформбюро" председатель суда Светлана Цветкова, основную долю здесь составили заявления о банкротстве физических лиц. За год было подано 852 таких иска.

"Граждане за долгое время набрали кредитов, а возможность освободиться от них в порядке банкротства появилась совсем недавно. Накопившиеся проблемы дают такой всплеск", - пояснила Светлана Цветкова.

Вместе с тем доля заявлений от физических лиц в общей массе составляет 35%. Около 60% исков подают кредиторы, еще 5% - уполномоченные органы. Суммы задолженностей граждан в основном варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Процедура реализации имущества введена по 439 делам, еще в 89 случаях назначена реструктуризация долга. По 173 делам производство завершено. В том числе 69 должников в рамках погашения задолженности расстались со своим имуществом.

В целом в свердловский арбитраж за год поступило 62 712 заявлений, что всего лишь на 0,3% больше, чем в 2015 году. По словам Светланы Цветковой, данный показатель является своеобразным отражением экономической ситуации в регионе. "Можно сказать, что ничего такого, из ряда вон выходящего, в экономике области не происходит. Ситуация стабильная", - заключила она.

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