"Шум" со стройки ЧМ-2018 в Екатеринбурге долетел до Верховного судаСегодня в 13:37
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По заявлению "Синара-Девелопмент".
К спору вокруг работ на Центральном стадионе в Екатеринбурге подключится Верховный суд. С кассационной жалобой на решение Арбитражного суда Уральского округа обратился генподрядчик строительства "Синара-Девелопмент". Созаявителем выступило УФСБ по Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
Судебная тяжба "Синары" и заказчика работ, ГУП "Урал-2018", длится полтора года. Девелопер требует с унитарного предприятия 45,6 миллиона рублей за работы по демонтажу в рамках реконструкции стадиона к ЧМ-2018. Строители выставили ценник примерно на 125 миллионов рублей, а ГУП дал за работы лишь 79 миллионов. В сентябре 2015 года "Синара" начала выбивать недополученные миллионы через суд.
Свердловский арбитраж встал на сторону генподрядчика, как и апелляционная инстанция. Однако Арбитражный суд Уральского округа, изучив кассационную жалобу ГУПа, направил дело на пересмотр. Повторное заседание в первой инстанции намечено на 10 февраля 2017 года. Когда состоится рассмотрение жалобы в Верховном суде, пока неизвестно.
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