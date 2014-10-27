Приставы "помогли" мошенникам вывезти из России 37 миллиардовСегодня в 16:51
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Законно.
В России появилась новая схема отмывания денег с участием сотрудников Федеральной службы судебных приставов. С ее помощью в 2016 году мошенники вывели за рубеж более 16 миллиардов рублей, а за время ее существования – 37 миллиардов, пишет "Коммерсантъ".
Суть схемы заключается в том, что два юридических лица - резидент и нерезидент - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом становится нерезидент, который требует погасить долг, а ответчик-резидент соглашается с его требованиями. Суды принимают решение о взыскании средств и выдают исполнительный лист, с которым истец и обращается к приставам. ФССП списывает средства на свой счет, а затем переводит в иностранный банк.
В ЦБ о существовании схемы знают, однако отмечают, что доказать факт преступления очень сложно.
Впрочем, вычислить мошенников можно на стадии суда. "Фирмы-должники" реальную деятельность обычно не ведут, а обороты ничтожны по сравнению с суммами долга. Однако у служителей Фемиды нет возможности этим заниматься.
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